اليوم..الكتابة الساخرة فى اليوم السادس لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

تبدأ اللقاءات الثقافية لليوم السادس بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر مصر المبدعة والذى يعقد بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الكاتب الكبير يوسف القعيد، وفيه يناقش 12 ناقدا من أجيال الكبار والشباب 19 عملا إبداعيا لشباب المبدعين بالإسكندرية والبحيرة، تتنوع هذه الأعمال بين الرواية والقصة والقصة القصيرة جدا والنوفيلا والنصوص السردية.

وينقسم المؤتمر إلى أربع جلسات، تبدأ الجلسة الأولى التى تقدمها هناء عبد الهادى الساعة 12 ظهرا، حيث يناقش النقاد محمد عطية محمود ومحمد مخيمر وأميرة عبد الشافى أعمال رانيا حمدى وشريف الغنام وسامح بسيونى وعبد الله عنتر وعمرو الردينى، وفى الجلسة الثانية التى يقدمها مختار سعد شحاتة يناقش النقاد أحمد الشيخ وسلوى بكر ود. أحمد المصرى أعمال محمد العبادى ومحمد ذهنى وهيثم الوزيرى وشيماء زايد ورباب السنهورى، وفى الجلسة الثالثة التى يقدمها منير عتيبة وتبدأ الساعة السادسة مساء يناقش النقاد هالة البدرى ود. عزة بدر وعمر شهريار أعمال مصطفى زكى وأحمد الملوانى وشيرين طلعت ودعاء إبراهيم وإيمان السباعى، وفى الجلسة الرابعة التى يقدمها يوسف القعيد يناقش النقاد مى خالد وأمينة زيدان ود. عبد البارى خطاب أعمال أيمن الشايب ونادين أيمن وبسنت حسين وإيمان عاطف.

ويعد هذا المؤتمر هو الدورة الأولى فى مشروع مصر المبدعة الذى سيجوب جميع محافظات مصر.

وفى الرابعة عصرا، حول جمال حمدان وعبقرية المكان، يتحدث كل من أيمن منصور، د. محمد الشرنوبى، اللواء عبد العظيم رمضان، محمد غنيمة، عن الإصدار الجديد لمكتبة الإسكندرية والذى يقدم أسرارا تذاع لأول مرة عن المفكر الراحل جمال حمدان.

وفى السادسة مساء ندوة عن الكتابة الساخرة يتحدث فيها كل من: جيهان الغرباوى، محمد عبد الرحمن، ياسر قطامش، وتقدمها آمال عويضة.

وبالتوازى من السادسة والنصف حول "المنشية ميدان له تاريخ" يتحدث الدكتور فرانكو جريكو والدكتورة نيفين غريب، عن العمارة فى الإسكندرية من منظور اجتماعى تدير اللقاء الدكتورة آيات الميهى.

ومن الثامنة مساء يلتقى جمهور معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب مع أمسية شعرية مع نخبة من شعراء الإسكندرية، وهم: أشرف قاسم، رأفت رشوان، صبرى أبو علم، عبد الحميد محمود، كمال على مهدى، الدكتور محمد رفيق خليل، محمد طعيمة، محمود عبد الصمد، مفرح كريم، وضيف الأمسية الشاعر سعيد شحاتة، ويقدمها الدكتور إسماعيل الشيخة.