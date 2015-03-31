مفاجأة..الأحزاب الكبيرة لا تضم لجان أمن قومى..واللجان النوعية حبر على ورق

الأحزاب المصرية لا تترك أى مناسبة إلا وتصدر فيها عدة بيانات للتعليق على المشهد وتحليل الحدث، وتبدى رأيها فى قضايا تحتاج إلى متخصصين، بل وتضع خططًا وتوجيهات عبر بياناتها حول القضايا المختلفة.

وفى هذا الصدد، نجد تسارعًا بين القوى السياسية المصرية، للتعليق على "عاصفة الحزم" التى بدأها عدد من الجيوش العربية بتوجيه ضربات للحوثيين فى اليمن، وذلك على الرغم من أن تحليل أمر عسكرى يحتاج إلى خبراء عسكريين، وليس متحدثين سياسيين وأعضاء فى الأحزاب.

"لجان المصريين الأحرار النوعية" تجتمع عند الحاجة فقط

الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، يؤكد أن اللجان النوعية فى حزب المصريين الأحرار لا تجتمع باستمرار، لكنها تجتمع عند الحاجة فقط، مشيرًا إلى أنها مجرد لجان موازية لا تعمل بشكل حزبى، وأنها محاكاة للجان الموجودة فى مجلس الشعب.

المتحدث باسم الوفد: اللائحة الداخلية تنص على وجود لجنة تختص بشئون الأمن القومى

أما حزب الوفد كان موقفه أكثر غرابة فى مسألة اللجان النوعية، خاصة لجنة الدفاع والأمن القومى، حيث قال المتحدث الرسمى للوفد المستشار بهجت الحسامى، إن اللائحة الداخلية للحزب تنص على وجود لجان تهتم بمسائل الأمن القومى، مشيرًا إلى أنه لم يحضر أى اجتماع لهذه اللجنة وليس لديه معلومة عن عملها داخل الوفد.

الحركة الوطنية: ليس لدينا لجان تهتم بقضايا الأمن القومى

فيما أوضح المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، أن الحزب لم يشكل لجنة تهتم بالشئون الاستراتيجية والقضايا الحساسة على غرار لجنة "الأمن القومى" التى تكون موجودة داخل مجلس الشعب، مشيراً إلى أن قرارات الحزب بشأن هذا النوع من القضايا تخرج عن الهيئة العليا للحزب، وليس للجان النوعية دخلاً بها، لأن الهيئة العليا بها خبراء فى المجالات المختلفة.

أما أحزاب الإسلام السياسى، فقد أكدت غالبيتها عدم وجود لجان بها مهتمة بشئون الأمن القومى، وبالرغم من هذا أصدرت هذه الأحزاب بيانات تعلق خلالها على العملية العسكرية فى اليمن.

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