"التنظيم والإدارة" يوقف إعلان "القومى للبحوث" لتعيين وظيفة مساعد باحث

قالت فوزية حسن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز أوقف الإعلان الذى أطلقه الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، أوائل العام الجارى لتعيين وظيفة مساعد بالمركز، وذلك بعد التظلمات التى وردت من أوائل الخريجين دفعة 2011 بالمركز، واعتصامهم مرارًا وتكرارًا.

وأضافت فوزية حسن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجنة مشكلة فى الفترة الحالية من الجهاز للتحقيق فى قانونية الإعلان من عدمه، لافتة إلى أن رئيس المركز أعلن عن المسابقة دون موافقة الجهاز، مشيرة إلى أن أى جهة بالدولة عليها أخذ موافقة الجهاز لعمل إعلان لتعيينات جديدة بها.

وأشارت فوزية حسن، إلى أن اللجنة ستفحص موعد نزول الإعلان ومدته، وعلى أى أساس شكلت لجنة الاختبارات ومبررات عدم أخذ موافقة الجهاز، مؤكدة أن الجهاز لن يضر بأى حال من الأحوال بمن عينوا بالمركز فى حالة ثبوت مخالفة الإعلان، وسيتم تقنين الأوضاع لأنه ليس خطأ المعينين، وإنما خطأ الإدارة.

جدير بالذكر، أن المركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، شهد خلال الشهور الماضية أزمة بين شباب الباحثين وإدارة المركز، بسبب الشروط التى وضعها المركز فى الفترة الحالية لاختيار وظيفة مساعد باحث، والتعيينات الأخيرة التى شهدها المركز فى هذه الوظيفة.

-شباب الباحثين بـ"القومى للبحوث" يعترضون على آلية اختيار المركز لوظيفة مساعد باحث.. ويؤكدون:المؤسسة تعين خريجين بمجموع أقل من جامعات خاصة وغير مؤهلين وتترك أبناءها.. ورئيس المركز:" أنا بطبق القانون"

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