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ANGIOEDEMA حالة مرضية قليلة الحدوث ومتشعبة الأعراض

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ANGIOEDEMA حالة مرضية قليلة الحدوث ومتشعبة الأعراض ANGIOEDEMA حالة مرضية قليلة الحدوث ومتشعبة الأعراض

يعانى بعض الأشخاص من حالة مرضية نادرة يعانون فيها من مشكلات صحية كثيرة وأعراض مرضية غير مترابطة، ولا يمكن أن يتفهمها الكثير من الأطباء.. لذلك يختار أغلب الأطباء فى تشخيص هذه الحالة.. مرض ANGIO EVEMA أو كما يطلق عليه مرض الوذمة الوعائية.

ويوضح الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الكبد بطب القصر العينى وعضو الكلية الملكية لأمراض الباطنة بلندن، أعراض هذه الحالة المرضية المتشعبة الأعراض، فيعانى الطفل من انتفاخ غير مبرر فى مناطق متفرقة من الجسم جميعها أو بعض منها، مثل الفم وبين الفخذين والشفتين فيعتقد الكثيرون أنها مرض جلدى أو حساسية أو نوع من الإكزيما وهو تشخيص خاطئ، ولكن أكثر الأعراض شهرة بين المرضى بهذه الحالة هو ألم مستمر فى البطن لا ينقطع ولا يظهر له سبب واضح فى الفحوصات والتحاليل، كما أن الغثيان وألم المعدة وجدارها والإسهال من أعراضها المعروفة.

وهذا المرض عبارة عن نوع من التسريب فى الأوردة والشرايين وخلل واضح فى مركب الدم C1 وC4 ويظهر فى الخلل فى هذين العنصرين فى تحاليل وفحوصات الدم، وهو مرض وراثى بحت يولد به الإنسان.

وعلاج هذه الحالة يختلف من حالة إلى أخرى، فيتم منع المريض من تناول أطعمة معينة وأدوية معينة تصيبه بالحساسية، ويوصف لكل حالة الدواء الذى يناسبها.

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مصر 365