اليوم.. الحكم فى اتهام الفنانة الاستعراضية سما المصرى بسب رئيس "الزمالك"

تصدر محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حازم حشاد رئيس المحكمة وسكرتارية علاء إبراهيم، ومحمد حلمى، اليوم الثلاثاء حكمها فى الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك ضد الفنانة الاستعراضية سما المصرى، لاتهامها بالسب والقذف على شاشة القناة التى تملكها، فى الدعوى التى حملت رقم 771 لسنة 2015 جنح الدقى.

يذكر أن رئيس نادى الزمالك تقدم ببلاغات ضد الفنانة الاستعراضية "سامية عطية حداقة" الشهيرة بـ"سما المصرى"، لاتهامها بسبه وقذفه على شاشة قناة فلول التى كانت تملكها المشكو فى حقها.

وقال الشاكى إنها قامت بإذاعة كليب من تأليفها وغنائها تطاولت وشهرت به فى الفيديو، وقال "كان يتم إذاعته يوميا، حيث اتهمتنى بالجنون، وبأننى شارب خمر".