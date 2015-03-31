اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهما باقتحام وحرق كنيسة كرداسة

تستمع اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، وأمانة سر أحمد صبحى، لمرافعة الدفاع فى جلسة محاكمة 73 إخوانيًا متهمين بحرق كنيسة كرداسة.

وكانت المحكمة قد استمعت فى جلستها الماضية إلى راعى كنيسة كرداسة، الذى رفض حلف اليمين أمام هيئة المحكمة مستنداً إلى نصوص الإنجيل، وهو ما أثار استياء الدفاع، ما دفع المحكمة لإجبار الشاهد على حلف اليمين مردداً وراءها "والله العظيم أقول الحق".

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.