ضبط 103 محكوم عليهم و305 مخالفات وإحباط تهريب محمول لسجين بالعريش

ألقت قوات أمن شمال سيناء القبض على 103 محكوم عليهم وضبطت 305 مخالفات مرورية متنوعة، وأحبطت محاولة تهريب هاتف محمول لسجين بسجن العريش المركزى.

جاء ذلك خلال حملات أمنية موسعة نفذتها القوات على مدار الـ24 ساعة الماضية وأعلنت نتائجها فى بيان أمنى صدر صباح اليوم.

وأشار البيان إلى تنفيذ عدة حملات مشتركة بالتنسيق مع القوات المسلحة استهدفت العناصر التكفيرية والبؤر الإجرامية بدوائر أقسام المحافظة، كما تم توجيه حملات أخرى مدعومة بمجموعات من قوات الأمن المركزى وإدارة البحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى تحت إشراف اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء، أسفرت نتائجها عن تمكن ضباط وحدة مباحث السجن المركزى بالعريش من القبض على "محمود ع م ح ن"، سنة17 ـ طالب ـ حال قيامه بإخفاء هاتف محمول، بطارية احتياطى ـ هاند فرى ـ شاحن"، داخل الأطعمة أثناء زيارته لشقيقه المسجون "محمد ع م ح"، المتهم فى القضية جنايات ثان العريش، إحراق مبنى إدارة الحماية المدنية بالعريش، جارى العرض على النيابة العامة.

وألقت القوات أيضا القبض على 103 محكوم عليهم بينهم "عمر ى س"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى قضية سرقه بالإكراه، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد خمس سنوات، وضبط المحكوم عليه"إبراهيم ع م"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 6 سنوات، وضبط 57 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، 20 محكوما عليهم فى جنح الحبس المستأنف، 7 محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، 12 محكوما عليهم فى جنح الغرامات المستأنفة، 5 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

وتحرير 107 إزالة مخالفات إدارية فورية، 6 محاضر إشغال طريق، 5 محاضر بائع متجول، 2 محضر بيئة.

وتابع البيان، وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى مفادها أن المتهم "إبراهيم ع ج ل"، والمحبوس احتياطياً على ذمة قضيه تعاطى مواد مخدرة ـ تحاليل طبية، وتم ضبطه بتاريخ 17/3/ 2015 أثناء قيادته السيارة رقم نقل جنوب سيناء بإحدى الحملات المروريه بالمدينة، حيث أكدت التحريات أن صحة اسم المذكور هو "عمر ج س ز"، الهارب من سجن أبو زعبل إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011 فى قضية جنايات قسم شرطة البساتين "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 6 سنوات.

وبتقنين الإجراءات واستخراجه من محبسه ومواجهته بالتحريات، أقر بصحتها وقيامه بارتكابه واقعة التزوير، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام عقب انتهاء حبسه فى القضيه المحبوس عليها.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش والقوة المرافقة حال المرور بمنطقة عاطف السادات دائرة القسم من ضبط سيارة قيادة "ا م ش ص"، بفحص رقمى الشاسية والموتور تلاحظ وجود تلاعب بالاقام ويصعب اكتشاف الأرقام المتلاعب فيها، وبمواجهته قرر أن السيارة تخصه وأنه سبق قيامه بالإبلاغ بسرقتها، وحضر المذكور لقسم شرطة ثان العريش وأبلغ بعثورة على السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر ولا يعلم بأن رقمى الشاسية والموتور تم التلاعب بهما، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط كل من "عبدالعظيم ع ع ع"، وبحوزته 7 أسطوانات غاز سعة 12.5 كجم بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة، و"محمد س ع ا، وبحوزته 912 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة، ضبط 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.

وقامت حملة مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى وقسم شرطة أول العريش، وقوات الأمن المركزى، بفحص 40 شاليه بمنطقة أبو صقل دائرة القسم بدون مخالفات.

كما قامت حملة مشتركة من ضباط إدارة المرور بالاشتراك مع موظفى مديرية الصحة، وذلك بالطريق الدائرى مع الساحلى وتم أخذ عينات تحليل عشوائى لبعض سائقى السيارات، وتم فحص 39 سائقا منهم 10 تحليل إيجابى لتعاطيهم المواد المخدرة وهم "علاء ع إ س"، "حسن ح ح"، "عبد الرحمن إ س م"، "جهاد س س ج"، "هيثم إ س ح"، "فايز س س س"، "محمد ع س ح"، "هانى ف ع"، "أكرم ف أ م"، "أحمد س ع ا"، وتحرر عن ذلك المحاضر جنح قسم شرطة رابع العريش، وجارى العرض على النيابه العامة.

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