ضبط مستودع تخزين سولار قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسكندرية

شنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة برئاسة العميد محمد أبو غزاله مدير الإدارة، وإشراف العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحمد ع معوض وشقيقه رجب "تجار مواد بترولية" يمتلكا مخزناً بدون ترخيص، يستغلونه فى مزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة، حيث يقومان بالحصول على كميات كبيرة من السولار المدعم بطرق غير مشروعة وتخزينها داخل مخزن غير مستوف لاشتراطات الأمان والحريق، بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى محققين من وراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعة، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

تم أستهداف المخزن المذكور بمعرفة ضباط الإدارة، وضبط محمد ج ح عبد الحليم 32 سنة المدير المسئول عن المخزن، وضبط كمية وقدرها (8200) لتر من المواد البترولية المدعمة (سولار) تم تجميعها بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

تم التحفظ على الكمية المضبوطه لحين صدور قرار النيابة بشأنها وتحرر المحضر رقم 5805/2015 جنح أول الرمل.