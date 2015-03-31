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الصين تعلن انتهاء عملية إجلاء مواطنيها من اليمن

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الصين تعلن انتهاء عملية إجلاء مواطنيها من اليمن الصين تعلن انتهاء عملية إجلاء مواطنيها من اليمن


> أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الثلاثاء، أن سفنها الحربية أكملت عملية إجلاء الرعايا الصينيين من اليمن مع نقل أكثر من 570 بسلام عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي حيث سيعودون بطريق الجو إلى بكين.

وأضافت وزارة الدفاع الصينية، في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني، أن الصينيين تم إجلاؤهم في مجموعتين إحداهما من مدينة عدن والأخرى، وهي أكبر كثيرًا، من مدينة الحديدة.

وذكر البيان دون أن يذكر تفاصيل أنه تم أيضًا إجلاء ثمانية مواطنين أجانب معهم.

وقالت الوزارة: «ضباط الجيش يجب أن يكونوا الحارسين لأمن الشعب والسفن الحربية يجب أن تكون مثل سفينة نوح لمواطنينا».

وأضافت أنه مع انتهاء المهمة الآن فإن السفن الصينية ستعود إلى خليج عدن للمساعدة في العمليات لقتال القراصنة الصوماليين.

 

رويترز

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