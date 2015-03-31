مسؤول: 5 آلاف جهادي أوروبي ينشطون في الشرق الأوسط



> قال منسق ‫‏الاتحاد الأوروبي‬ لمكافحة الإرهاب، جيل دي كريشوف، أمس الإثنين، إن نحو 5 آلاف جهادي أوروبي ينشطون في ‫‏الشرق الأوسط‬.

ونقلت صحيفة “فيف بلجيك” البلجيكية، كلمة كريشوف أمام لجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التي رد فيها على سؤال حول عدد الأوروبيين الذين سافروا للجهاد في الشرق الأوسط، حيث قدرهم بـ5 آلاف شخص.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه “تم اتخاذ خطوات ملموسة في الأشهر الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة على شبكة الإنترنت”، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن أسفه لأن عملية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومع “يوروبول”(الشرطة الأوروبية) “تجري بوتيرة بطيئة”.

وأشار كريشوف إلى أنه “يجب اتخاذ التدابير ليس فقط لسد الفجوة في القانون الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولكن أيضا لنكون مصدر الهام لدول العالم الثالث الذين يرغبون في ايجاد سياسة للملاحقة القضائية بما يتفق مع احترام حقوق الإنسان”.

الأناضول