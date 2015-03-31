أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مسؤول: 5 آلاف جهادي أوروبي ينشطون في الشرق الأوسط

Google+ Print
مسؤول: 5 آلاف جهادي أوروبي ينشطون في الشرق الأوسط مسؤول: 5 آلاف جهادي أوروبي ينشطون في الشرق الأوسط


> قال منسق ‫‏الاتحاد الأوروبي‬ لمكافحة الإرهاب، جيل دي كريشوف، أمس الإثنين، إن نحو 5 آلاف جهادي أوروبي ينشطون في ‫‏الشرق الأوسط‬.

ونقلت صحيفة “فيف بلجيك” البلجيكية، كلمة كريشوف أمام لجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التي رد فيها على سؤال حول عدد الأوروبيين الذين سافروا للجهاد في الشرق الأوسط، حيث قدرهم بـ5 آلاف شخص.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه “تم اتخاذ خطوات ملموسة في الأشهر الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة على الإنترنت”، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن أسفه لأن عملية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومع “يوروبول”(الشرطة الأوروبية) “تجري بوتيرة بطيئة”.

وأشار كريشوف إلى أنه “يجب اتخاذ التدابير ليس فقط لسد الفجوة في القانون الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولكن أيضا لنكون مصدر الهام لدول العالم الثالث الذين يرغبون في ايجاد سياسة للملاحقة القضائية بما يتفق مع احترام حقوق الإنسان”.

الأناضول

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل