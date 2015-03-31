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الليبيون يفرون إلى تونس بعد إلغاء رسوم الدخول بين البلدين

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الليبيون يفرون إلى تونس بعد إلغاء رسوم الدخول بين البلدين الليبيون يفرون إلى تونس بعد إلغاء رسوم الدخول بين البلدين
شهد المعبران الحدوديان بين ليبيا وتونس " ذهيبة وازن" و"رأس جدير" أمس الاثنين، اكتظاظا كبيرا فى حركة عبور الليبيين بعد دخول قرار إلغاء الرسوم على المسافرين الى تونس من دول المغرب العربى حيز التنفيذ.

وأكد مدير معبر رأس جدير من الجانب الليبى محمد جرافة، فى تصريح صحفى اليوم، أن المعبر شهد حركة كبيرة فى عدد المسافرين الليبيين باتجاه تونس خاصة مع رفع الرسوم عن المواطنين الليبيين العابرين للاراضى التونسية.

وأضاف جرافة أن الرسوم المقررة بالنسبة للسيارات مازالت مستمرة ويعمل بها حتى الآن،وذلك بعد إلغاء الرسوم التى كانت مقررة على المسافرين من المواطنين من الجانبين .
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