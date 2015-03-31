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الأسد: دمشق وإيران ورورسيا لديهم “نفس الرؤية” بالنسبة للوضع في سوريا

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الأسد: دمشق وإيران ورورسيا لديهم “نفس الرؤية” بالنسبة للوضع في سوريا الأسد: دمشق وإيران ورورسيا لديهم “نفس الرؤية” بالنسبة للوضع في سوريا

بشار الأسد

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده وإيران وروسيا يتبنوا “نفس الرؤية” حيال الحرب التي تعصف في بلاده منذ أربع سنوات، وذلك في مقابلة بثت أمس الإثنين.

وفي هذه المقابلة المسجلة الأسبوع الماضي في دمشق وبثت قسماً منها محطة التلفزيون الاميركية “سي بي إس”، برر الرئيس السوري المصلحة التي تقدمها روسيا وإيران لبلاده قائلاً: “سعيهما إلى ايجاد توازن في هذا العالم، ليس فقط بالنسبة لموضوع سوريا، أنا بلد صغير”.

ومن جهة اخرى، قال الأسد أن روسيا وإيران “تريدان لسوريا الاستقرار وحلاً سياسيا، لسوريا وإيران وروسيا نفس الرؤية حيال هذا النزاع”، حسب ما أعلن الاثنين في مقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية “بي بي اس” التي نشرت مقاطع جديدة منها.

أ ف ب

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