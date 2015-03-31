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بالفيديو.. الملك سلمان يُحدد 4 شروط لإنهاء «عاصفة الحزم»

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بالفيديو.. الملك سلمان يُحدد 4 شروط لإنهاء «عاصفة الحزم» بالفيديو.. الملك سلمان يُحدد 4 شروط لإنهاء «عاصفة الحزم»

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حدد العاهل سلمان بن عبدالعزيز، ملك ، 4 شروط لوقف عملية «عاصفة الحزم» على الحوثيين في اليمن.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الشكر والتقدير للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم، والدول الداعمة والمؤيدة في جميع أنحاء العالم لهذه العملية، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

وأول شروط وقف العملية أن المملكة تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها.

والشرط الثاني عودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، فيما يتمثل الشرط الثالث في إعادة الأسلحة إلى الدولة، والرابع عدم تهديد الحوثيين لأمن الدول المجاورة.

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