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كوريا الشمالية تهدد الأمم المتحدة بـ”بعقاب قاس” إذا فتحت مكتباً لحقوق الإنسان في سيول

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كوريا الشمالية تهدد الأمم المتحدة بـ”بعقاب قاس” إذا فتحت مكتباً لحقوق الإنسان في سيول كوريا الشمالية تهدد الأمم المتحدة بـ”بعقاب قاس” إذا فتحت مكتباً لحقوق الإنسان في سيول

مبنى الأمم المتحدة -صورة ارشيفية

هددت كوريا الشمالية الثلاثاء الأمم المتحدة بـ”عقاب قاس” في حال فتحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان -كما هو مقرر- مكتباً لها في عاصمة كوريا الجنوبية سيول.

ونددت اللجنة من أجل إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم، وهي هيئة حكومية مكلفة الشؤون الكورية، بفتح مكتب كانت المفوضية العليا قد أعلنت عنه واعتبرت أنه “استفزاز غير مقبول”.

وأكدت أن مكتب الأمم المتحدة سوف يصبح “هدفاً رئيسياً للضربات”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن فتح هذا المكتب اعتباراً من شهر مايو 2014 بعد نشر تقرير للجنة تحقيق شبهت الجرائم التي ترتكبها بيونجيانج بجرائم النازيين وبالفصل العنصري وبالخمير الحمر.

وحسب محققي الأمم المتحدة، فإن مئات آلاف السجناء السياسيين قضوا في المعسكرات خلال السنوات الخمسين الماضية.

ومن المحتمل أن تفتح المفوضية العليا المكتب خلال الأشهر المقبلة.

أ ف ب

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