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طائرات «عاصفة الحزم» تقصف الحوثيين في تعز والحديدة

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طائرات «عاصفة الحزم» تقصف الحوثيين في تعز والحديدة طائرات «عاصفة الحزم» تقصف الحوثيين في تعز والحديدة

قصف عاصفة الحزم _ أرشيفية

شنت طائرات تابعة لتحالف دعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، ليل الإثنين الثلاثاء، غارات جوية استهدفت معسكرات موالية لـ«أنصار الله»، الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن، حسب شهود عيان.

ووفق الشهود، استهدفت الغارات اللواء 67 دفاع جوي، والكتيبة 65 دفاع جوي في اللواء 130 طيران، المواليين للحوثيين في الحديدة.

وفي تعز، استهدفت طائرات التحالف الذي تقوده ، اللواء 22 حرس جمهوري، وقاعدة طارق الجوية الموالية للحوثيين.

وحسب الشهود، سمعت أصوات المضادات الأرضية في المكان. ولم يعرف على الفور الأضرار الناجمة عن الغارات.

الأناضول

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