ضبط 183 ألف دولار و2.5 مليون جنيه مع اثنين بالمنصورة يتاجران بالعملة

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية من القبض على محاسب وشخص آخر أثناء الاتجار بالعملات الأجنبية بالسوق السوداء.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بالقبض على كل من "محمود.م.س" 26 محاسب، مقيم قرية دماص مركز ميت غمر، و"محمد.ج.ع" 26 سنة حاصل على معهد قراءات ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بسعر السوق السوداء خارج القنوات والمصارف الشرعية، ومن خلال تواجده الدائم بمؤسسة للعقارات بجوار محطة أتوبيس المنصورة الدولية دائرة قسم ثان المنصورة لممارسة ذلك النشاط المؤثم قانوناً.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ مائة وثلاثة وثمانون ألف دولار أمريكى، ومبلغ مليونى جنيه وخمسمائة وستة وثمانون ألفا عملات ورقية مختلفة، وعدد واحد ماكينة لعد العملة وعدد اثنين آلة حاسبة كبيرة الحجم ماركة كاسيو، وكذا عدد اثنين كشكول مدون بهما أسماء أشخاص مختلفة من المتعاملين معهم فى النقد الأجنبى، وعدد اثنين جهاز محمول ماركة سامسونج خاصين بالمتهمين.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بأن تلك المبالغ المالية المضبوطة خاصة بالمدعو محمود العوادلى من قرية "نشا" مركز نبروة، وأنهما يعملان طرفه، وأنه يقوم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بقصد تحقيق مكاسب مالية، وجار تحرير المحضر اللازم.