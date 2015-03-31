أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"تموين القليوبية": ضبط ٤ آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء

Google+ Print
"تموين القليوبية": ضبط ٤ آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء "تموين القليوبية": ضبط ٤ آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء
أكد جمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية، ضبط ٤ آلاف لتر سولار أثناء محاولة تهريبها على عربة كارو داخل تنكات بلاستيك خاصة بمياه الشرب بحى شرق شبرا الخيمة.

وقال وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه أثناء قيام حملة من مباحث ومديرية التموين بالقليوبية بالمرور على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين فى شارع بهتيم – اسكو، تلاحظ توقف عربة كارو عليها حمولة ثقيلة مغطاة بمشمع وموثقة بالحبال، مشيرًا إلى أنه بسؤال صاحبها أفاد على غير الحقيقة أنها تنكات بلاستيك داخلها مياه شرب، وبفحصها تبين أن بداخلها سولار.

وأكد السيد، انه تم توجيه تهمة تجميع سولار مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء للمتهم، ويدعى "إبراهيم.س"، وتم تسليم الكمية لإحدى المحطات على سبيل الحرز لحين تصرف النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف