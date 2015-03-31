"تموين القليوبية": ضبط ٤ آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء

أكد جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ضبط ٤ آلاف لتر سولار أثناء محاولة تهريبها على عربة كارو داخل تنكات بلاستيك خاصة بمياه الشرب بحى شرق شبرا الخيمة.

وقال وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه أثناء قيام حملة من مباحث ومديرية التموين بالقليوبية بالمرور على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين فى شارع بهتيم – اسكو، تلاحظ توقف عربة كارو عليها حمولة ثقيلة مغطاة بمشمع وموثقة بالحبال، مشيرًا إلى أنه بسؤال صاحبها أفاد على غير الحقيقة أنها تنكات بلاستيك داخلها مياه شرب، وبفحصها تبين أن بداخلها سولار.

وأكد السيد، انه تم توجيه تهمة تجميع سولار مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء للمتهم، ويدعى "إبراهيم.س"، وتم تسليم الكمية لإحدى المحطات على سبيل الحرز لحين تصرف النيابة.