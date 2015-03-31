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مباحث أول المنصورة تكشف لغز سرقة عراقى شاذ جنسيا.. وتضبط المتهمين

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مباحث أول المنصورة تكشف لغز سرقة عراقى شاذ جنسيا.. وتضبط المتهمين مباحث أول المنصورة تكشف لغز سرقة عراقى شاذ جنسيا.. وتضبط المتهمين
تقدم عراقى ببلاغ إلى قسم أول المنصورة بقيام اثنين مجهولين باقتحام منزله وسرقة بعض الأجهزة والمتعلقات الثمينة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بتقدم (مسعود.ف) عراقى الجنسية، 33 سنة، يقوم بتحضير ماجستير بكلية آداب جامعة المنصورة، بقيام اثنين مجهولين باقتحام شقته وتوثيقه ووضع شريط لاصق على فمه وسرقة جهاز لاب توب وهاتف محمول وساعة وبعض الخواتم الذهبية وبعض المتعلقات الشخصية أثناء تواجد "محمد.أ.م.أ"، 22 سنة، طالب بكلية تربية ، ومقيم قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بصحبته.

وعلى الفور أمر الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة الواقعة، وبالتحقيق معهما اكتشف وجود علاقة شذوذ بين الاثنين، وقيام الطالب بالاتفاق مع اثنين من أصدقائه بالهجوم عليه أثناء تواجدهما داخل الشقة وسرقة محتوياتها.

وتبين أن المتهمين بارتكاب الواقعة كلا من محمد ع ح 23 سنة عامل عادى، ومحمد ط م ب سائق، ومقيمين بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، وقد تم القبض على المتهمين وضبط المسروقات وتم تحرير المحضر رقم 6065 جنح أول المنصورة لسنة 2015، وتم عرضهم جميعا على النيابة العامة والتى أمرت بحبسهم جميعا لحين ورود تحريات المباحث حول اللاب توب والهاتف المحمول والخواتم والساعة المسروقة.

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مصر 365

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