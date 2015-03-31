وزير الدفاع الأمريكى: ندعم إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة وسنتعاون معها

قال وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر، أن الولايات المتحدة تدعم خططًا للعرب لإنشاء قوة عسكرية موحدة للتصدى للتهديدات الأمنية المتزايدة فى الشرق الأوسط وأن البنتاجون سيتعاون معها فى المجالات التى تتوافق فيها المصالح الامريكية مع المصالح العربية.

وأبلغ كارتر الصحفيين، أثناء زيارة أمس الاثنين، قاعدة فورت درم العسكرية بولاية نيويورك، أن القادة العسكريين الأمريكيين الذين التقى بهم فى الكويت قبل بضعة اسابيع عبروا عن اعتقادهم بأنه ينبغى تشجيع دول المنطقة الأعضاء فى الائتلاف الذى يقاتل متشددى داعش للقيام بمزيد من المهام إذا كان ذلك بمقدورهم.

وأضاف: "لهذا فاننى أعتقد انهم إذا كانوا مستعدين لعمل المزيد فى هذه الحالة فيما يتعلق باليمن، عندئذ فان ذلك سيكون شيئا جيدًا لأنه فى نهاية المطاف فى منطقتهم، استعداد الأطراف هناك لتكثيف الجهود وعمل المزيد من أجل الاستقرار فى الشرق الأوسط هو شىء جيد".

وسئل "كارتر" عما إذا كان الجيش الأمريكى سيتعاون مع القوة الجديدة فقال، أنه سيفعل، مشيراً إلى أن كثيرين من المشاركين، مثل السعودية والبحرين، لديهم بالفعل شراكة أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة.

ومضى قائلا: "هؤلاء شركاء وحلفاء امنيون لنا وعندما يتحركون بطريقة نعتبرها فى مصلحتنا وأيضا فى مصلحتهم فإننا سنواصل العمل فى شراكة معهم كما نفعل فى أمور أخرى".