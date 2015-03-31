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رئيس هيئة الطرق والكبارى الجديد فى أول تصريح له: هدفى خدمة بلدى

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رئيس هيئة الطرق والكبارى الجديد فى أول تصريح له: هدفى خدمة بلدى رئيس هيئة الطرق والكبارى الجديد فى أول تصريح له: هدفى خدمة بلدى
قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى الجديد المكلف برئاسة الهيئة خلفا للدكتور سعيد الجيوشى المستبعد، فى أول تصريح له: "هدفى خدمة البلد وسأسعى لدفع الهيئة للإمام.. وإن شاء الله ربنا هيوفقنى عشان أعمل حاجة للبلد".

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى الجديد فى أول تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "سأسعى للتعاون مع الجميع من أجل تقديم شىء للبلد"، مستطردا: "الهيئة تحتاج جهود الجميع.. وسأحرص على مشاركة الجميع فى دفعها للأمام".

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