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بالصور.. أخطر رياضة لترويض الخيول البرية بأمريكا اللاتينية

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ينظم رعاة البقر بأمريكا الجنوبية، المسابقة السنوية للاحتفال بالخيول البرية، أو ما يسمى برياضة "الروديو"، التى تعنى البقاء أكبر وقت ممكن على ظهر الحصان، وذلك بالعاصمة الأوروجوانية "مونتيفيديو".

يشارك فى فعاليات الاحتفال هذا العام، الذى بدأ يوم 29 مارس وينتهى فى 5 أبريل المقبل، مئات المتسابقين من دول البرازيل والأرجنتين، للفوز بجائزة أفضل راكب حصان.
>أحد المشاركين يحاول البقاء على حصانة <br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

أحد المشاركين يحاول البقاء على حصانة

مشارك يسقط من على حصانه أثناء المسابقة- 2015-03 - اليوم السابع
>

مشارك يسقط من على حصانه أثناء المسابقة

حصان برى يسقط فارسه من على ظهره <br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

حصان برى يسقط فارسه من على ظهره
>

متسابق يبقى على ظهر الحصان رغم عنفه - 2015-03 - اليوم السابع
>

متسابق يبقى على ظهر الحصان رغم عنفه

متسابق يمسك برأس الحصان للاستمرار فى المسابقة <br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

متسابق يمسك برأس الحصان للاستمرار فى المسابقة

متسابقان يتنافسان على الفوز بالجائزة <br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

متسابقان يتنافسان على الفوز بالجائزة

سقوط صعب لأحد المشاركين فى المسابقة <br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

سقوط صعب لأحد المشاركين فى المسابقة

بقاء أحد المتسابقين على ظهر حصانه <br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

بقاء أحد المتسابقين على ظهر حصانه

أحصنة تنهار على الأرض خلال المسابقة <br>- 2015-03 - اليوم السابع
>

أحصنة تنهار على الأرض خلال المسابقة

مشارك يسقط تحت حصانه - 2015-03 - اليوم السابع
>

مشارك يسقط تحت حصانه

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