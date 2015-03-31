فجر السعيد: «عاصفة الحزم» ستتجه إلى ليبيا

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إن «عاصفة الحزم بداية الحزم الحقيقي للدول العربية والوحدة العربية، وهناك حزم قادم قريبا تجاه ليبيا بعد طلب ليبيا التدخل العسكري بها»، لافتة إلى أن «نفس المشكلة التي تواجهها السعودية مع اليمن تواجهها مصر مع ليبيا وعاصفة الحزم ستتجه إلى ليبيا».

وأضافت السعيد خلال مداخلته الهاتفية على فضائية ” صدى البلد” أمس الاثنين :” أن التحالف العربي شيء يسعد العرب وحلم بدأ يتحقق في كون وجود قوة عربية في إطار شرعي تحت اتفاق عربي، والقمة العربية أشعرتنا بالرغبة الحقيقية للتوحد ” .

وأكدت أن جماعة الإخوان ليس لهم وجود في الشارع اليمني أساسا، نافية فكرة أن تكون الضربات الجوية العربية تصب في صالح الإخوان.