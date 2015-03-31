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بالفيديو.. البشير : خطر “سد النهضة” على مصر حديث خلقه الإعلام السلبي

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بالفيديو.. البشير : خطر “سد النهضة” على مصر حديث خلقه الإعلام السلبي بالفيديو.. البشير : خطر “سد النهضة” على مصر حديث خلقه الإعلام السلبي

الرئيس عمر البشير- أرشيفية

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن «الاجتماع العبثي، الخاص بسد النهضة الإثيوبي الذي عقد في عهد الإخوان أحدث رجع صدي سلبي للغاية ليس في إثيوبيا فحسب بل في إفريقيا كلها، وروجت بسببه الشائعات التي تقول إن العرب ستضرب السد، وكاد أن يخلق حالة من الانشقاق بين الأشقاء».

وأضاف البشير، في حواره على فضائية ” دريم 2″  مساء أمس الاثنين :” أنه تحدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي بعد تهديده بضرب سد النهضة، وأبلغته أن تلك التهديدات من شأنها أن تؤدي إلي كوارث في إفريقيا كلها وليس فحسب” .

وأكد «البشير» أن «سد النهضة لن يستطيع حجب متر واحد عن مصر من المياه»، موضحاً أنه «لاستخدام الطاقة الكهربائية وليس لري الأراضي الإثيوبية، مؤكدا أن ما يروج حول تأثير السد على حصة مصر من المياه حديث خلقه الإعلام السلبي، على حد وصفه.

وأوضح أن «مهمة السد هو حجز المياه، لتوليد الكهرباء فقط»، متسائلا: «أين تذهب المياه الزائدة عن حاجة السد بعد ملئ البحيرة الخاصة، وكيف يواجه السد الفيضان السنوي؟».

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