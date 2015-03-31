إحباط تهريب 10 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة أمس حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، والقبض على المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت الحملة عن القبض على سائق ومقيم بندر أبو المطامير لقيامه بتجميع كمية 10 أطنان أسمدة زراعية خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى، المحظور تداولها بالأسواق على السيارة قيادته رقم 600169 نقل البحيرة لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 5266/2015 جنح مركز أبو المطامير.

جاءت الحملات الأمنية برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين.

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