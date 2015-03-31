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زوج يقتل زوجته الثانية بالرصاص بالدقهلية بعد خروجه من عقوبة قتل الأولى

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زوج يقتل زوجته الثانية بالرصاص بالدقهلية بعد خروجه من عقوبة قتل الأولى زوج يقتل زوجته الثانية بالرصاص بالدقهلية بعد خروجه من عقوبة قتل الأولى
لقيت زوجة مصرعها على يد زوجها بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول السيدة "ن.ا.ا.الـ" إلى مستشفى طلخا، مصابة بطلق نارى فى للرأس ما أودى بحياتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبسؤال أهلها أكدوا قيام زوجها ويدعى "أحمد.الـ" بإطلاق النار عليها نظرا لوجود خلافات شخصية بينهما منذ فترة.

وتمكن فريق بحث من إلقاء القبض على الزوج والسلاح المستخدم فى الجريمة، وجارى التحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن المتهم كان متهم بقتل زوجته الأولى منذ خمس سنوات عقب إطلاق النار عليها أيضا، وتم قضاء العقوبة المقررة عليه وخرج مرة أخرى.

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مصر 365