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السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية بمدينة السادات منوفية

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السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية بمدينة السادات منوفية السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية بمدينة السادات منوفية
تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن المنوفية مساء أمس من السيطرة على حريق بمخزن للأحذية بمدينة السادات الكائن أسفل عمارة سكنية بالمنطقة الرابعة.

وكان اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا مساء أمس من العميد خالد بيبرس مدير الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق هائل بمخزن أحذية أسفل عمارة سكنية بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات.

وقد انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتقالها للوحدات السكنية المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من: أحمد أحمد السعدى 48 عاما، ومحمد عبد السلام محمد 30 عاما، وشقيقه أحمد 18 عاما، بحالات اختناق وتم نقلهم لمستشفى السادات المركزى.

وقد تحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق، وقررت تكليف المعمل الجنائى بمعاينة المخزن لمعرفة سبب الحريق.

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مصر 365