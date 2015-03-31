استدعاء ضابط لسؤاله فى تزوير أوراق 8 سيارات مهربة وبيعها بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أسامة مرزوق، مدير النيابة، باستدعاء ضابط التحريات لسماع أقواله فى واقعة اتهام أمين شرطة وعضو بحزب المؤتمر، و4 آخرين لاتهامهم بتزوير أوراق 8 سيارات مهربة من الجمارك، وبيعها لمواطنين بمصر الجديدة.

كشفت تحقيقات النيابة، أن أمين الشرطة يعمل بمرور الدراسة ويستغل وظيفته فى الحصول على كشف بأسماء أنواع السيارات وأرقام اللوح الخاصة بها وصور من رخصتها، ليقدمها لأفراد التشكيل العصابى ليقوموا بتزوير أوراق السيارة المهربة ببيانات سيارة أخرى مشابهة لها فى النوع، وذلك تمهيدًا لبيع السيارات المهربة من الجمارك بأوراق سليمة.

واستمعت النيابة إلى 16 مواطنًا من المجنى عليهم، من بينهم الذين تعرضوا لشراء السيارات المهربة والآخرين من أصحاب السيارات الذين تضرروا من عمليات تزوير الأوراق الرسمية بنفس بيانات سيارتهم الأصلية، واكتشفوا أن سيارتهم واقع عليها غرامات ومخالفات مالية فى طرق لم يسلكوها مطلقًا.

يذكر أن قاضى المعارضات، جدد حبس 4 من المتهمين المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهم بتزوير أوراق، فيما أمرت النيابة بإحضار متهمين هاربين.