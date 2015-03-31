مباحث البحر الأحمر تعيد طفلا بعد اختطافه بالغربية لخلافات مع والده

حررت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بمديرية أمن البحر الأحمر، طفلا من مدينة الغردقة من مختطفيه بمدينة قطور بمحافظة الغربية، وإعادته لأهله بعد غياب عدة أيام، لخلافات مالية مع والده.

كانت البداية بعد أن تلقى المقدم أحمد لاشين رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، بلاغا يفيد باختطاف الطفل "إبراهيم الغريب" 10 سنوات، أثناء ذهابه إلى المدرسة، بالقرب من المستشفى العام بالغردقة.

على الفور تم إخطار القيادات الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر وعلى رأسهم العميد أحمد الصادق مدير مباحث المديرية، والعميد دكتور منتصر عويضة مفتش الأمن العام، اللذان أمرا بتشكيل فريق بحث لضبط الخاطفين وتحرير الطفل.

وتشكل فريق البحث الذى ضم كلا من المقدم أحمد لاشين والرائد هشام الأمير والنقيبين محمد خشبة وطارق سكر اللذين تمكنا من تحرير الطفل والقبض على المختطفين من مركز قطور بمحافظة الغربية.

وتبين من تحريات فريق البحث أن والد الطفل يعمل تاجر قطع غيار سيارات بالجملة فى اليونان، وأن أحد التجار الذى يدعى "محمد.ع.خ" اتفق معه أن يجلب له بضاعة بقيمة تتعدى مليون ونصف المليون جنيه فتأخر عنه فى استيرادها، وتهرب منه عند مطالبته بالأموال كما تهرب من رد المبلغ، فسافر أصحاب الأموال إلى اليونان للمطالبة بالمبلغ ونشبت بينهما مشاجرات.

وعاد التاجر الثانى لمحافظته "الغربية" وخطط لاختطاف ابن التاجر الأول واستعان بشقيقه "عبده.ع.خ"، مسجلان خطر، وتم اختطاف الطفل أثناء ذهابه للمدرسة بالغردقة.

وتوصلت مباحث البحر الأحمر لمكان تواجد الطفل وتمكنت من تحريره، والقبض على شقيق المخطط للخطف، الذى شارك فى واقعة الخطف واثنين مسجلين وهما "حمادة.ع" مسجل خطر سرقة، و"سعد.س" مسجل خطف، اللذان شاركا فى الواقعة وكان بحوزتهما الطفل، إلا أن المدبر للخطف "محمد.ع.خ"، الذى بينه وبين والد الطفل خلافات مالية غادر مصر إلى اليونان ليخبر والد الطفل المختطف أن نجله فى حوزته ليجبره على استرجاع أمواله، غير أن المفاجأة كانت فى وصول والد الطفل إلى مصر عندما علم بخبر خطف ابنه.

وأبلغت مباحث مديرية أمن البحر الأحمر إدارة الجوازات ببياناته لإيداع اسمه على قوائم الترقب والوصول للقبض عليه فور وصوله.

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