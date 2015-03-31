النيابة تأمر بحبس عاطل متهم بالاتجار فى نبات "الفودو" المخدر 4 أيام

أمر أحمد سلامة وكيل نيابة باب الشعرية بحبس عاطل، لاتهامه بالاتجار فى نبات "الفودو" المخدر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة باب الشعرية، تفيد بقيام عاطل يدعى "خ.م" يتاجر فى نبات مخدر جديد فى عالم المخدرات اسمه "الفودو"، وعلى الفور تم إعداد الخطة اللازمة لعمل التحريات، التى أكدت صحة المعلومات، فتم القبض عليه عقب الحصول على إذن من قبل النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم.

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن نبات "الفودو" يباع داخل كيس بحجم كف اليد، وبه 4 جرامات، وثمن الكيس يتراوح من 250 إلى 300 جنيه وسعر الجرام منفردا بنحو 85 جنيها، ويتم تعاطيه عن طريق التدخين فى السجائر، ما يؤدى إلى دخول الشخص فى حالة من الغيبوبة لبضع دقائق.