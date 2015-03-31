المرور يضبط 6 آلاف مخالفة منها 32 سائقا يتعاطون المخدرات بالطرق السريعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مصطفى درويش مدير الإدارة العامة خلال الحملات التى شنتها على الطرق السريعة المؤدية للقاهرة والجيزة من ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة ما بين السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والحمولات الزائدة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى والزراعى والدائرى والقطامية وقويسنا ودمنهور الزارعى، كما تم ضبط 22 سيارة مهربة جمركيا و35 سيارة أخرى مسروقة و40 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وكثفت الإدارة حملاتها لضبط متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث ضبطت 32 سائقًا أثبتت التحاليل الطبية تعاطيهم للمواد المخدرة ما بين البانجو والحشيش والترامادول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مخالفة.