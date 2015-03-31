تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بمسجد السيدة عائشة 15 يوما

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات بمسجد السيدة عائشة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة الخليفة قد تلقى بلاغا بعثور عمال مسجد السيدة عائشة، على مواد مخدرة داخل حقيبة شخص، أثناء جلوسه بالمسجد فأمسكوه به وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

وبمناقشة المتهم أمام المقدم أحمد يسرى رئيس المباحث، قال إنه كان فى طريقه لتسليم الحقيبة إلى أحد زبائنه، وقرر الاستراحة بالمسجد لحين حضوره، وكشفت التحريات أن المتهم مسجل خطر مخدرات وسبق ضبطه من قبل، فأمر أحمد حنفى وكيل نيابة الخليفة، بحبسه أربعة أيام، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.