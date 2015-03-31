القبض على 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بالقاهرة

تمكن النقيب أحمد كامل نبيل الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "عيد.ف.ع" 31 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 16مم تحمل أرقام 1326329" و25 طلقة من العيار، و10 طلقات إلى عيار 7.62×39مم بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 383 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن النقيب عمرو محمد الخطيب الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمود.ح.م" 25 سنة عاطل، وبحوزته 2 سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 16مم" و2 طلقة من العيار بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 540 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب أحمد مصلح حسنين الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "أمين.أ.م" 28 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2679 لسنة 2011م دار السلام "ضرب"، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم"، وطلقة من العيار بقصد الدفاع، حرر عن ذلك المحضر رقم 162 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.