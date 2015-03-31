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قوة الردع الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس تداهم أوكاراً للمسلحين

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قوة الردع الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس تداهم أوكاراً للمسلحين قوة الردع الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس تداهم أوكاراً للمسلحين
تمكنت قوة الردع الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس، من مداهمة عدد من أوكار الجريمة بمناطق فشلوم وعين زاره ووادى الربيع بالعاصمة طرابلس.

وقال الناطق الرسمى باسم قوة الردع محمود حمزة فى تصريح صحفى، إن القوة اعتقلت أثناء مداهمتها لبعض الأماكن فى منطقة فشلوم بعض الخارجين عن القانون بعد اشتباكات بالأسلحة الخفيفة.

وأضاف حمزة أن مجموعة من الشباب من منطقة فشلوم، قاموا عقب اعتقال أحد تاجر المخدرات بإغلاق الطريق ثم أعيد فتحه بعد ذلك.
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