بشار الأسد: دمشق وإيران وروسيا لهم نفس الرؤية بالنسبة للوضع فى سوريا

أعتبر الرئيس السورى بشار الأسد، أمس الاثنين، أن لبلاده وإيران وروسيا "نفس الرؤية" حيال الحرب التى تعصف فى بلاده منذ اربع سنوات.

وفى هذه المقابلة المسجلة الاسبوع الماضى فى دمشق وبثت قسما منها محطة التلفزيون الاميركية "سى بى اس"، برر الرئيس السورى المصلحة التى تقدمها روسيا و ايران لبلاده ب"سعيهما الى ايجاد توازن فى هذا العالم. ليس فقط بالنسبة لموضوع سوريا. انا بلد صغير".

ومن جهة اخرى، قال الأسد إن روسيا وإيران "تريدان لسوريا الاستقرار وحلا سياسيا، لسوريا وايران وروسيا نفس الرؤية حيال هذا النزاع"، حسب ما اعلن الاثنين فى مقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية "بى بى اس" التى نشرت مقاطع جديدة منها.