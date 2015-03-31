أبو إسحاق الحوينى: الزوجة التى تسمح لزوجها بضربها "ليست محترمة"

قال الشيخ أبو إسحاق الحوينى، الداعية الإسلامى، إن المرأة التى تسمح لزوجها أن يضربها ليست محترمة، مطالبًا الزوجة بعدم السماح للزوج بأن يضربها.

وأضاف الحوينى، فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لنجل الحوينى "أبو يحيى الحوينى": "أعتقد أن المرأة التى تسمح لزوجها أن يضربها ليست امرأة محترمة، المرأة المحترمة التى لا تسمح لزوجها بأى حال من الأحوال أن يمد يده عليها، مستشهدًا بقصة كل من أسماء بنت أبو بكر، وعائشة أخت أسماء.

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