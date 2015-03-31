أمين منطقة نجران: إطلاق «عاصفة الحزم» قرار حكيم

نجران - علي عون اليامي

نوه أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإطلاق عاصفة الحزم وبمبادرة الدول الخليجية والعربية والإسلامية في المشاركة لإنقاذ الشعب اليمني من كيد الكائدين والمعتدين، واصفاً إياه بالقرار الحكيم.

وقال المهندس الشفق: "إن موقف خادم الحرمين الشريفين وقادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية بإطلاق عاصفة الحزم لنجدة أشقائنا في اليمن، وردع من أراد بأوطاننا السوء، فحق لنا أن نفخر بهذه القيادات، سائلاً الله أن يحفظ أوطاننا من كل مكروه".