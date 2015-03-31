الصين: الأسطول الصيني في خليج عدن سيعود لمهامه بعد إجلاء الرعايا الصينيين من اليمن

ذكرت الصين أمس أن أسطولها البحرى المتمركز فى خليج عدن وبالقرب من سواحل الصومال لحماية طرق التجارة الدولية من أى أعمال قرصنة سيعود لمواصلة مهامه الأساسية المكلف بها بعد انتهائه من مهمته الجديدة لإجلاء الرعايا الصينيين من اليمن بعد تدهور الوضع هناك.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ- فى تصريح صحفي- إلى أن الأسطول الصينى بدأ مهمته فى تلك المنطقة من العالم بناء على قرار صادر من مجلس الأمن الدولى فى عام 2008، موضحة أنه بجانب مهمته الأمنية فإن الأسطول الصينى يقوم كذلك بالمساهمة فى أعمال مساعدة إنسانية كلما استدعت الحاجة ذلك.

أش أ