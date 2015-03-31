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تريفور نواه الجنوب أفريقي يخلف جون ستيوارت في برنامج “ديلي شو”

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تريفور نواه الجنوب أفريقي يخلف جون ستيوارت في برنامج “ديلي شو” تريفور نواه الجنوب أفريقي يخلف جون ستيوارت في برنامج “ديلي شو”

قالت قناة كوميدي سنترال التلفزيونية الأمريكية الإثنين إن تريفور نواه وهو كوميدي من جنوب أفريقيا غير مشهور لدى الجمهور الأمريكي، سيخلف جون ستيوارت كمقدم جديد لبرنامج “ذا ديلي شو” الساخر الحائز على جائزة إيمي.

وقالت القناة المملوكة لشركة فياكوم إنها اختارت نواه البالغ من العمر 31 عامًا لأنه “يتمتع بموهبة هائلة” و”مضحك بدرجة كبيرة”. وأضافت إنه سيعلن في وقت لاحق عن أول حلقة يقدمها.

كان نواه الذي ينحدر من سويتو في جنوب أفريقيا انضم الى برنامج “ذا ديلي شو” مع جون ستيوارت كمشارك في اواخر عام 2014.

وقال نواه المولود لأم من جنوب افريقيا وأب سويسري إنه لشرف له أن يخلف ستيوارت الذي قال الشهر الماضي انه سيتخلى عن البرناج الذي يقدمه منذ عام 1999.

رويترز

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