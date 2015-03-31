أنور قرقاش: دولتنا شقيق محب وحليف صادق

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن معدن دولة الإمارات صلب وصاف ونقي، فهي الشقيق المحب والحليف الصادق وهي دار المواقف ومنبعها.

وقال معاليه في تدوينات له على «تويتر»: «الأكاذيب الحزبية الغريبة حول الإمارات لأنها تعمل وهم يتوهمون، لأنها واضحة وهم منافقون، ولأنها تقف مع الشقيق والصديق وهم يطعنون في الظهر».

وأضاف: «الأزمات كما يقال تكشف المعادن، ومعدن الإمارات صلب وصاف ونقي، فهي الشقيق المحب والحليف الصادق، وهي دار المواقف ومنبعها. ومنذ بدايات الفتنة، كانت الإمارات واضحة المقصد، صادقة التوجه، صريحة الطرح، تسعى للاستقرار والأمان في المنطقة، والخروج من نفق الأزمة».

وقال معاليه: «من حسن الطالع اتضاح الأمور، فتبين صدق الإمارات وكذب الحزبية والتطرف، وسعت الإمارات للاستقرار والتنمية وسعوا الى الفتنة والهدم والفوضى».

ودوّن: «انكشفت ألاعيبهم الصغيرة، إشاعة من هنا وكذبة من هناك، ورد الإمارات أكبر وأسمى، فالمواقف تتحدث وفعلها يهدّ غيهم ويكشف حيلهم وكذب خطابهم. ونحن في هذه اللحظات التاريخية عربياً، نكتشف من جديد السقوط المروع، من جديد، لمن يغطي حزبيته بالدِّين، وكأننا شاهدنا هذه اللعبة مكررة مراراً؟».

وختم معاليه تدويناته: «فيا أيها الحزبيون، في محيط الخراب الذي ساهمتم فيه، تطل الإمارات مرفوعة الهامة، برصيد معنوي عالٍ وإنجاز مادي ملموس وثقة الشقيق والصديق».