سيف بن زايد يدشن مراكز الدفاع المدني الذكية

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس المرحلة الأولى من مشروع مراكز الدفاع المدني الذكية في أبوظبي، وذلك في غرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي بمقر مركز دفاع مدني القبيسات، ويأتي المشروع لتعزيز قدرات المراكز الاستعدادية والتشغيلية، ورصد القيادة والسيطرة عن بعد من غرفة العمليات.

ودون سموه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: سررت بتدشين مشروع مراكز الدفاع المدني "الذكية" والتي نسعى من خلالها لتقليل زمن الإستجابة باستخدام التقنيات الذكية. ومن جهة أخرى وجَّه سموه قيادات الشرطة بمتابعة مستجدات تطوير العمل الشرطي والأمني، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات المتميزة للجمهور.

وناقش سموه، لدى ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس قيادات الشرطة، في قاعة الاتحاد بمقر الوزارة، أمس عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الشرطي والأمني. حضر الاجتماع الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

أهداف المشروع

وفيما يخص المرحلة الأولى من مراكز الدفاع المدني اطلع سموه على أهداف المشروع في دعم وتطوير أداء الدفاع المدني، لتقليل زمن الاستجابة من خلال سرعة التحرك، والوصول إلى مكان الحادث في زمن قياسي، ليشكل نقلة إضافية في تحسين مؤشرات خدمات مراكز الدفاع المدني. وحضر التدشين اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس تطوير قطاع الدفاع المدني الاتحادي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المدير العام للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي، واللواء سالم الشامسي، نائب المدير العام للمالية والخدمات، والعميد علي خلفان الظاهري، المدير العام لشؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعقيد جمعة الدهماني، المدير العام للدفاع المدني بأبوظبي بالإنابة.

وأجرى سموه تجربة عبر النظام لقياس زمن الاستجابة على عدد من مراكز الدفاع المدني بشكل عشوائي، وشاهد تجربة ميدانية لطريقة وآلية عمل المنظومة والتقى لجنة المشروع، وأثنى على فريق العمل وجهودهم وأفكارهم البناءة في إنجاز المشروع. وحث سموه على صون مكتسبات التميز في العمل والإسهام في تطوير الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني للمجتمع. واستمع سموه في غرفة عمليات الدفاع المدني من العميد محمد عبد الله النعيمي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس تطوير قطاع الدفاع المدني الاتحادي، إلى شرح عن طبيعة عمل المشروع الذي يتيح عبر نظامه التحكم بمراكز الدفاع المدني إلكترونياً.

ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ومتابعة المياه في خزانات المراكز

يتميز نظام التحكم ضمن مشروع المراكز الذكية بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ومتابعة كميات المياه في خزانات المراكز، ويتيح للضباط متابعة حالة المراكز عن طريق الهواتف الذكية على مدار 24 ساعة. ولفت إلى أن المشروع يعد من المبادرات الاستراتيجية لقطاع الدفاع المدني، ويشمل في مرحلته الأولى 23 مركزاً للدفاع المدني في مدينة أبوظبي، في حين ستشمل المرحلة الثانية مراكز العين والغربية، والمرحلة الثالثة مدن الدولة الأخرى، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى وضع مؤشرات لقياس أداء تحريك الفرق للحوادث وفقاً للمعايير الدولية، وهو نظام إدارة متكامل ذكي لتعزيز جاهزية وقدرات المراكز، ويحظى بمتابعة ودعم من مجلس تطوير قطاع الدفاع المدني الاتحادي.

آلية العمل

واستمع سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى شرح قدمه الرائد محمد البريكي، مدير المشروع، عن آلية وطريقة العمل، موضحاً أن منظومة المشروع تمكن إدارة الدفاع المدني التحكم بمراكز الدفاع المدني عبر منصات تحكم، بتشغيل جهاز الإنذار (الونان) بالمركز من منصات التحكم عند ورود أي بلاغ عن وجود حريق، وفتح الأبواب الخاصة بكراجات سيارات الإطفاء، وتشغيل الإضاءة أو إطفائها بالمراكز وإعطاء تعليمات صوتية، وتوجيه موظفي الدفاع المدني والحصول على مؤشرات تفيد بجاهزية المراكز: على النحو التالي (المركز مستعد لاستقبال بلاغ المركز في حالة عمل واستجابة للبلاغ المركز في حالة صيانة وفحص مستوى المياه الموجود في المركز).