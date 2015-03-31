محمد بن راشد: «معرض دبي للإنجازات» يعرف الناس على خدمات الحكومة عن قرب

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس «معرض دبي للإنجازات الحكومية» الذي ينظمه المجلس التنفيذي لإمارة دبي وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للسنة الثالثة على التوالي، بمشاركة 32 دائرة وهيئة وجهة حكومية ومحلية تعرض على مدى ثلاثة أيام إنجازاتها أمام الجمهور، للتعريف بواقع العمل الحكومي وتطويره والتحول إلى الحكومة الذكية للتسهيل على الجمهور، خاصة المتعاملين مع الدوائر والجهات الحكومية.

وأثنى سموه على فكرة تنظيم المعرض كي يتعرف الناس على الإنجازات الحكومية عن قرب، والتسهيلات التي توفرها هذه الجهات للجمهور والإسراع في إنجاز المعاملات دون عوائق وبالسرعة القصوى التي تحقق الأهداف المرجوة من التحول إلى الحكومة الذكية في المستقبل القريب.

ورافق سموه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته في أرجاء المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، أجنحة ومنصات الجهات المشاركة، واستمع من عبدالله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي في دبي، إلى شرح حول المشاركات الحكومية والتشجيع الذي تحظى به من قبل سموه لتحقيق رؤيته دبي 2021 المبنية على التحول الحكومي الى حكومة ذكية بالكامل، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الإمارات 2021.