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الجيش الاسرائيلي يطور منظومة لرصد الغطاسين على الحدود مع غزة

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الجيش الاسرائيلي يطور منظومة لرصد الغطاسين على الحدود مع غزة الجيش الاسرائيلي يطور منظومة لرصد الغطاسين على الحدود مع غزة

الجيش الاسرائيلي – أرشيفية

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية النقاب عن أن الجيش يعكف على تحديث وتطوير المنظومة الخاصة برصد الغطاسين تحت الماء وذلك بكلفة تبلغ ملايين الشواقل، حسبما ذكرت الإذاعة الاسرائيلية مساء الاثنين.

ويبدو أن الانجازات التي حققتها هذه المنظومة خلال عملية الجرف الصامد في قطاع غزة الصيف الماضي وخاصة خلال توغل الغطاسين الفلسطينيين في منطقة زيكيم جعلت قيادة الجيش الإسرائيلي تدرك وجوب بذل المزيد من الاعتمادات في تطوير القدرات التكنولوجية للمنظومة ونصب المزيد منها على الحدود بين اسرائيل والقطاع.

وأضافت المصادر، أن تطوير وتحديث المنظومة يشكل نقلة نوعية في قدرة الجيش الاسرائيلي على حماية الحدود من توغل الغطاسين تحت الماء.

وأجرت قوات الفرقة العسكرية المحيطة بقطاع غزة بالتعاون مع قوات من سلاحي البحرية والجو تمرينًا يوم الأحد الماضي تمت خلاله محاكاة سيناريو تسلل قوات بحرية حمساوية إلى شواطئ البلاد.

وأفادت مصادر في سلاح البحرية انه تم رصد الغطاسين خلال وجودهم تحت الماء مما ادى الى احباط محاولة التسلل وتكلل التمرين بالنجاح.

الألمانية

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