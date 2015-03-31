آمنة نصير لـ«شيوخ السلفية»: لا جزاكم الله خير بسبب إهانتكم للمرأة

شنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، هجومًا على شيوخ السلفية بشكل عام، والدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بشكل خاص؛ بسبب ما وصفته بخاطبهم المعادي للمرأة.

وقالت «نصير» في تصريحات لبرنامج «السادة المحترمون»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، الاثنين، «أشعر بالغثيان عندما أسمع حديث هؤلاء الشيوخ عن المرأة، فما وصلوا إليه من انحطاط لم تصل إليه سخافة الجاهلية، فهم غير طبيعيون، ولا أعرف من أين أتوا بفتاويهم ضد المرأة».

وتوجهت بحديثها لشيوخ السلفية، قائلة: «لا جزاكم الله خيرًا، ولا أعطاكم الخير في الدنيا ولا في الآخرة؛ بسبب إهانتكم للمرأة، استنادًا لفتاوى لا يعلم أحد مصدرها».

وحمّلت الأزهر جزء من المسؤولية، قائلة: «مع احترامي لمؤسسة الأزهر، إلا أن هؤلاء الشيوخ تربعوا على الساحة؛ بسبب غيابها أكثر من نصف قرن، وتقصيرها في تشكيل العقل المصري بالوسطية والاستنارة».

وطالبت الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمنع هؤلاء الشيوخ من اعتلاء المنابر، قائلة: «أنت شجاع، ولذلك يجب أن تقوم بدورك في إسكات هؤلاء، وأن تساهم في مساعدة المرأة في استكمال مشوارها»