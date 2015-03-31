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بالفيديو..مصرى مقيم باليمن:"الخارجية قالت لى تواصل مع السعودية و عمان"

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بالفيديو..مصرى مقيم باليمن:"الخارجية قالت لى تواصل مع السعودية و عمان" بالفيديو..مصرى مقيم باليمن:"الخارجية قالت لى تواصل مع السعودية و عمان"
وقعت مشادة كلامية ساخنة بين المسئول فى غرفة عمليات وزارة الخارجية المصرية، ومواطن مصرى فى صنعاء باليمن، وذلك على الهواء مباشرة خلال برنامج البيت بيتك الذى يذاع على قناة "TEN".

وقال المواطن المصرى المقيم باليمن، ويدعى "أسامة عبد الرحيم"، إنه حاول التواصل مع وزارة الخارجية المصرية للعودة إلى البلاد، فكان ردهم: "تواصل مع وعمان"، موجها الشكر للبلدين.

وفى المقابل رد موظف الخارجية المصرية، على المواطن، أثناء المداخلة التى أجراها البرنامج بين الطرفين، قائلا: "حديثكم مع المتحدث الرسمى باسم الوزراة"، وأغلق الاتصال الهاتفى.


>- مصرى مقيم باليمن: "مستخبيين تحت الأرض من القصف.. وعايزين نرجع بلدنا"

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مصر 365

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