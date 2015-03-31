بالفيديو..مصرى مقيم باليمن:"الخارجية قالت لى تواصل مع السعودية و عمان"

وقعت مشادة كلامية ساخنة بين المسئول فى غرفة عمليات وزارة الخارجية المصرية، ومواطن مصرى فى صنعاء باليمن، وذلك على الهواء مباشرة خلال برنامج البيت بيتك الذى يذاع على قناة "TEN".إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال المواطن المصرى المقيم باليمن، ويدعى "أسامة عبد الرحيم"، إنه حاول التواصل مع وزارة الخارجية المصرية للعودة إلى البلاد، فكان ردهم: "تواصل مع السعودية وعمان"، موجها الشكر للبلدين.
وفى المقابل رد موظف الخارجية المصرية، على المواطن، أثناء المداخلة التى أجراها البرنامج بين الطرفين، قائلا: "حديثكم مع المتحدث الرسمى باسم الوزراة"، وأغلق الاتصال الهاتفى.
>- مصرى مقيم باليمن: "مستخبيين تحت الأرض من القصف.. وعايزين نرجع بلدنا"