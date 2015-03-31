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موجز الصحافة المحلية: مصريون تحت حصار الحوثيين فى ميناء عدن

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موجز الصحافة المحلية: مصريون تحت حصار الحوثيين فى ميناء عدن موجز الصحافة المحلية: مصريون تحت حصار الحوثيين فى ميناء عدن
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "مصريون تحت حصار الحوثيين فى اليمن"، حيث كشفت "اليوم السابع" مأساة المواطنين المصريين العاملين فى اليمن الذين يواجهون حصارا من الحوثيين من أنصار الانقلاب الحوثى، فضلا عن العمليات الجارية فى عاصفة الحزم.

وأكدت صحيفة "الأهرام"، أن هناك 6 لجان لمزايدات الأراضى بالمدن الجديدة للقضاء على الفساد وتوزيع الاختصاصات، ووافق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تشكيل 6 لجان داخل المدن الجديدة، تختص بأعمال البت فى مزايدات ومناقصات الأراضى، وتكون بديلا عن لجنة البت الرئيسية بالهيئة التى سينحصر عملها فى مدينتى سوهاج الجديدة وأسوان الجديدة فقط، بجانب مناقصات ومزايدات المرافق والإسكان الاجتماعى فى غير المدن التى تم تخصيصها للجان الجديدة.

وأبرزت "الأخبار"، رد وزارة الخارجية الخارجية لوفد أمريكى والذى قالت فيه أن مستمرة فى الحرب ضد الإرهاب، حيث أكد السفير محمد فريد منيب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتَين أن مصر ستمضى قدماً فى حربها ضد الإرهاب سواءً على الصعيد الداخلى أو فى محيطها الإقليمى، مؤكداً أن دعم مصر فى هذه الحرب من شأنه أن يساهم فى القضاء على هذه الظاهرة البغيضة من المنطقة بأسرها، والحيلولة دون امتدادها إلى مناطق أخرى من العالم، جاء ذلك خلال استقبال السفير فريد منيب أمس وفداً من مساعدى عددا من كبار أعضاء الكونجرس الأمريكى بمجلسيه، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد إلى القاهرة للالتقاء مع المسئولين فى بعض الوزارات والجهات المصرية.

وتناولت صحيفة "المصرى اليوم"، دعوة المهندس إبراهيم محلب "الكوميسا" لافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث دعا المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الدول الأعضاء فى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا»، إلى حضور افتتاح قناة السويس الجديدة، أغسطس المقبل، مؤكداً أن القناة الجديدة ستكون إضافة كبيرة للقارة الأفريقية، وللتجارة البينية مع دول العالم.

وكشفت "الشروق"، أن المستشار هشام بركات النائب العام أمر بحبس المستشار حسن النجار محافظ الشرقية فى عهد الرئيس الاسبق محمد مرسى، والرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة المحال إلى لجنة الصلاحية على خلفية قضية "قضاة رابعة" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتزعم مظاهرة إخوانية قطعت الطريق وروعت المواطنين بمدينة نصر يوم الجمعة الماضية.


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