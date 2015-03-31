بالصور.. سقوط متسول بـ"مترو غمرة" يدعى قطع يده.. و380 جنيها حصيلة يومه

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان بمحطة مترو غمرة، من ضبط متسول ادعى قطع يده ووضع مسندا حديديا لخداع المواطنين واستعطافهم فى الحصول على الأموال، واعترف بتحصله على مبلغ 380 جنيها يوميا من التسول، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتمكن الرائد هانى محمد حسن، ضابط مباحث قسم شرطة ثان المترو المعين خدمة محطة غمرة لمترو الأنفاق، من ضبط "محمد ذكى عبد اللطيف" 36 سنة، عاطل، مقيم البساتين، أثناء قيامه باستجداء جمهور الركاب مدعياً قطع يده اليمنى، وقيامه بتثبيت مسند حديدى وشاش وقطن مبلل بمادة البيتادين، يقوم باستخدامهم لاستعطاف جمهور الركاب وإيهامهم بالعجز والحصول منهم على مبالغ مالية بقصد التسول.

وبتفتيشه تم العثور بحوزته على مبلغ 380 جنيها عملات ورقية ومعدنية مختلفة، وأقر أنها حصيلة تسوله داخل قطارات المترو وعلى رصيف المحطة، وبالكشف الجنائى عليه بالحاسب الآلى تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 20758/2007 جنح قسم شرطة مصر الجديدة (شروع فى سرقة) حصر رقم 8026/2008 حضورى، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بجلسة 3/11/2008، وتم إخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات وتحرر المحضر رقم 39/388 ح القسم وإرساله لقسم شرطة الظاهر لقيده وعرضه على النيابة.



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المتهم وهو يضع الأدوات التى توهم المواطنين بقطع يده



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المتهم عقب فك الأدوات التى يثبتها على يده



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الأدوات التى يثبتها على يده لإيهام المواطنين بقطع يده

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