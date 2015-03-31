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مصدر يمنى لـ"اليوم السابع": مواجهات مسلحة بعدن بعد اقتحام الحوثيين للمنازل

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مصدر يمنى لـ"اليوم السابع": مواجهات مسلحة بعدن بعد اقتحام الحوثيين للمنازل مصدر يمنى لـ"اليوم السابع": مواجهات مسلحة بعدن بعد اقتحام الحوثيين للمنازل
قال مصدر يمنى رفيع المستوى فى مدينة عدن اليمنية، إن شهود عيان رأوا جماعة أنصار الله الحوثى"الحوثيين" تتجه نحو مطار عدن واقتحموا المنازل بهدف السرقة والنهب، مما دفع القبائل المرابطة فى عدن للدخول فى مواجهات مسلحة مع الحوثيين بأسلحة خفيفة فى حين تحاصر الدبابات الحوثية منطقة "السنافر".

وأوضح المصدر اليمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخلايا النائمة التابعة للحوثى فى منطقة المنصورية وخور المكسرة دخلت هى الأخرى فى مواجهات مسلحة مع المدنيين والقبائل الرافضة للحوثيين.

وكشف المصدر عن انتشار الجثث التابعة لجماعة أنصار الله الحوثى فى المدينة، عقب الضربات الجوية التى تقوم بها قوات التحالف الدولى فى عملية " عاصفة الحزم"، مضيفا أن الكلاب والقطط بدأت تلتهم جثثهم.


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