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عمر البشير: نظام القذافى وراء انفصال جنوب السودان لدعمه حركات التمرد

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عمر البشير: نظام القذافى وراء انفصال جنوب السودان لدعمه حركات التمرد عمر البشير: نظام القذافى وراء انفصال جنوب السودان لدعمه حركات التمرد
قال الرئيس السودانى عمر البشير، إن نظام معمر القذافى فى ليبيا كان العدو الأول للسودان، حيث كانت كل حركات التمرد فى السودان تحصل على دعمها منه، مشيراً إلى أنه فى الربيع العربى بمصر وتونس خرجت مظاهرات سلمية، أما الثورة فى ليبيا بدأت بمجموعات ثورات مسلحة، قائلاً: "دعمنا كل هذه المجموعات، فى مصراتة وكفرة وبنغازى والجبل الغربى وزنتان وسبها".

وأضاف "البشير"، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم 2"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن القذافى هو السبب الرئيسى فى استمرار الحرب التى أدت لانفصال جنوب السودان.

وأوضح الرئيس السودانى، أن المجموعات المسلحة التى أسقطت نظام القذافى كان يجب أن يكون لها دور فى الحكم، موضحا أن السودان كان يدعم بناء مؤسسات دولة فى ليبيا، وإنشاء جيش وطنى، وفتح المعاهد والكليات السودانية لتدريب الضباط والطلاب الحربيين الليبيين، وتوفير احتياجات القوات الليبية.


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