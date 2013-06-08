ممثل الأمم المتحدة ينتقد مشروع قانون الجمعيات الأهلية أمام "الشورى"

"عوني": ينظر للأجنبية منها وكأنها تسعى لخراب البلد

كتب : محمد حمدي منذ 12 دقيقة

انتقد آدم عوني ممثل المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية بخصوص الجمعيات الأهلية، مؤكدا أنه لا يشجع عمل المنظمات في مصر، وينظر للأجنبية منها وكأنها تسعى لخراب البلد.

وأبدى عوني، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم حول مشروع القانون، تحفظه على التدخل الحكومي في عمل المنظمات الأجنبية كلما أرادت تنفيذ برنامج، قائلا إنه "ليس من المعقول أن أسعى عند بدأ تنفيذ برامجي للحصول على تصريح من الحكومة، فبتلك الطريقة ستتوقف أعمالي، في حين أنني حصلت كمنظمة أجنبية في الأصل على تصريح للعمل في مصر منذ البداية".

ودعا إلى عدم التفرقة بين منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في المعاملة، وما يتعلق بالتمويل، متابعا: "صدرت أحكام ضد 43 من العاملين في منظمات مجتمع مدني على خلفية قانون استفزازي، والآن يصدر قانون أسوأ منه".

ومن جانبه، انتقد وليد يوسف المستشار القانوني للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة، المادة 53 من المشروع بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية، قائلا إنها "في غاية السوء وفيها ميوعة شديدة، حيث ذكرت أن اللجنة تشكَّل بقرار من رئيس الوزراء وأربع وزارت، دون أن تحددها".