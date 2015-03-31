إبراهيم حسن: عودة الدوري؟ الكرة ليست تهريج

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري أن استئناف بطولة الدوري مجددًا أمر مهم للغاية.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة النيل للرياضة: "عودة الدوري أهم من نتيجة مباراة، لأن الكرة ليست تهريج، بل عنصر أساسي في اقتصاد دول كبيرة بأوروبا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "من غير المقبول أن يتم إيقاف النشاط الكروي لأي سبب من الأسباب، بل يجب أن يتعلم المسؤولون من أخطاء الماضي".

وتابع "لا بد أن ننشر ثقافة بأن تقف كل عناصر اللعبة الكل يقف خلف مؤسسات الدولة، لأنه تقدم الدول يقاس بأمور عديدة منها الرياضة".

وأتم "لماذا يتم معاقبة الكل على خطأ طرف أخر".