أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إبراهيم حسن: عودة الدوري؟ الكرة ليست تهريج

Google+ Print
إبراهيم حسن: عودة الدوري؟ الكرة ليست تهريج إبراهيم حسن: عودة الدوري؟ الكرة ليست تهريج

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري أن استئناف بطولة الدوري مجددًا أمر مهم للغاية.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة النيل للرياضة: "عودة الدوري أهم من نتيجة مباراة، لأن الكرة ليست تهريج، بل عنصر أساسي في دول كبيرة بأوروبا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "من غير المقبول أن يتم إيقاف النشاط الكروي لأي سبب من الأسباب، بل يجب أن يتعلم المسؤولون من أخطاء الماضي".

وتابع "لا بد أن ننشر ثقافة بأن تقف كل عناصر اللعبة الكل يقف خلف مؤسسات الدولة، لأنه تقدم الدول يقاس بأمور عديدة منها الرياضة".

وأتم "لماذا يتم معاقبة الكل على خطأ طرف أخر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت

وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت

وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت

وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير